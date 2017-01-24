Повернути російську делегацію до сесійної зали ПАРЄ у 2017 році буде неможливо - нардеп

“Тепер російську делегацію в 2017 році повернути буде неможливо за правилами асамблеї. Все. Вони самі відмовилися. А через те, що вони побоювалися, якщо прийдуть згідно з правил асамблеї, їм як в 2015 році кинуть виклик, то з дуже великою вірогідністю вони знову програють. А третій раз отримати позбавлення права голосу російська делегація собі дозволити не може, бо двічі у 2014-2015 вони його отримували”, — зазначив парламентарій.