"Поезд единения" прибыл в Тернополь

Как сообщили в пресс-службе, на железнодорожном вокзале в торжественной обстановке участников акции встретили с военным оркестром 44-й отдельной артиллерийской бригады представители Тернопольского гарнизона, местной и областной власти, волонтерских и общественных организаций, духовенство и жители области.

В течение дня объединенная команда волонтеров, педагогов, художников, общественных деятелей, школьников и военнослужащих, которая прибыла "Поездом Единения" посетила ряд учебных заведений города, где провели различные мероприятия. В частности художественные акции, лекции, тренинги и мастер-классы.

Во время пребывания в Тернополе участники Всеукраинской акции открыли на фасаде местной школы № 12 мемориальную доску Героя Украины Тараса Слободяна, который погиб во время Евромайдана в январе 2014 года, а священнослужители освятили ее.

По словам представителя Вооруженных Сил Украины полковника Николая Матвийчука военнослужащие украинской армии активно включились в национально-патриотический проект.

Стоит отметить, что Всеукраинская акция "Поезд Единения Украины "Трухановская Сечь" направлена ​​на содействие консолидации общества, подъем патриотического духа граждан, развитие волонтерского движения, развенчание мифов российской пропаганды, активизацию межрегионального сотрудничества, усиление диалога и укрепление взаимопонимания жителей разных регионов страны в деле развития Украины.

Акция начата по инициативе 86 общественных и волонтерских организаций. Кроме Тернополя, участники проекта планируют посетить также Черновцы, Коломыю, Ивано-Франковск, Львов, Мукачево, Ужгород, Сяны (Яворов), Луцк, Ровно и 6 ноября вернутся в Киев.