"Поезд единения" прибыл в Тернополь
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Сегодня в рамках Всеукраинской акции "Поезд Единения Украины "Трухановская Сечь", в Тернополь прибыли более 170 участников со всех уголков страны, которые путешествуют по Западной Украине для консолидации общества. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Минобороны.
Как сообщили в пресс-службе, на железнодорожном вокзале в торжественной обстановке участников акции встретили с военным оркестром 44-й отдельной артиллерийской бригады представители Тернопольского гарнизона, местной и областной власти, волонтерских и общественных организаций, духовенство и жители области.
В течение дня объединенная команда волонтеров, педагогов, художников, общественных деятелей, школьников и военнослужащих, которая прибыла "Поездом Единения" посетила ряд учебных заведений города, где провели различные мероприятия. В частности художественные акции, лекции, тренинги и мастер-классы.
Во время пребывания в Тернополе участники Всеукраинской акции открыли на фасаде местной школы № 12 мемориальную доску Героя Украины Тараса Слободяна, который погиб во время Евромайдана в январе 2014 года, а священнослужители освятили ее.
По словам представителя Вооруженных Сил Украины полковника Николая Матвийчука военнослужащие украинской армии активно включились в национально-патриотический проект.
Стоит отметить, что Всеукраинская акция "Поезд Единения Украины "Трухановская Сечь" направлена на содействие консолидации общества, подъем патриотического духа граждан, развитие волонтерского движения, развенчание мифов российской пропаганды, активизацию межрегионального сотрудничества, усиление диалога и укрепление взаимопонимания жителей разных регионов страны в деле развития Украины.
Акция начата по инициативе 86 общественных и волонтерских организаций. Кроме Тернополя, участники проекта планируют посетить также Черновцы, Коломыю, Ивано-Франковск, Львов, Мукачево, Ужгород, Сяны (Яворов), Луцк, Ровно и 6 ноября вернутся в Киев.