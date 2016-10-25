"Потяг єднання" прибув у Тернопіль
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Сьогодні у рамках Всеукраїнської акції “Потяг Єднання України “Труханівська Січ”, до Тернополя прибули понад 170 учасників з усіх куточків держави, які подорожують Західною Україною задля консолідації суспільства. Про це УНН повідомили у прес-службі Міноборони.
Як повідомили у прес-службі, на залізничному вокзалі в урочистій обстановці учасників акції зустріли з військовим оркестром 44-ї окремої артилерійської бригади представники Тернопільського гарнізону, місцевої та обласної влади, волонтерських і громадських організацій, духовенство та мешканці області.
Впродовж дня об’єднана команда волонтерів, освітян, митців, громадських діячів, школярів та військовослужбовців, котра прибула “Потягом єднання” відвідала низку навчальних закладів міста, де провели різноманітні заходи. Зокрема мистецькі акції, лекції, тренінги та майстер-класи.
Під час перебування у Тернополі учасники Всеукраїнської акції відкрили на фасаді місцевої школи № 12 меморіальну дошку Героя України Тараса Слободяна, який загинув під час Євромайдану у січні 2014 року, а священнослужителі освятили її.
За словами представника Збройних Сил України полковника Миколи Матвійчука військовослужбовці української армії активно долучилися до національно-патріотичного проекту.
Варто зазначити, що Всеукраїнська акція “Потяг Єднання України “Труханівська Січ” спрямована на сприяння консолідації суспільства, піднесення патріотичного духу громадян, розвиток волонтерського руху, розвінчування міфів російської пропаганди, активізацію міжрегіонального співробітництва, посилення діалогу та зміцнення взаєморозуміння жителів різних регіонів держави у справі розбудови України.
Акція започаткована за ініціативи 86 громадських та волонтерських організацій. Окрім Тернополя, учасники проекту планують відвідати також Чернівці, Коломию, Івано-Франківськ, Львів, Мукачеве, Ужгород, Сяни (Яворів), Луцьк, Рівне та 6 листопада повернуться до Києва.