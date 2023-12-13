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Потребление электричества снижается на фоне потепления, но до сих пор на высоком уровне, графиков отключений не прогнозируется - Укрэнерго

Киев  •  УНН

13 декабрь 2023, 09:05  •  4490 просмотра

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Потребление электроэнергии в Украине несколько снижается с потеплением; на ТЭС и ТЭЦ проводятся ремонты энергоблоков, без плановых графиков отключений.

В Украине сегодня потребление электричества несколько снижается из-за потепления, но держится на высоком уровне. На ТЭС и ТЭЦ вышло в ремонт по одному блоку. В то же время графики отключений не вводились и не прогнозируются. Об этом сообщили в среду в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Детали

"На улице теплее, потребление несколько снижается. В целом же уровень потребления остается на высоком уровне, что создает дополнительную нагрузку на энергосистему. Поэтому очень важно продолжать потреблять электроэнергию экономно", - указали в компании.

Как сообщается, на тепловых электростанциях один блок включился после ремонта, один ушел в ремонт. Еще на одном блоке продлен срок восстановительных работ. Также в аварийный ремонт вышел один блок на теплоэлектроцентрали.

Солнечные электростанции почти не вырабатывают электроэнергию из-за облачной погоды.

В то же время лимиты потребления не вводились, графики отключений не вводились и не прогнозируются

- сообщили в Укрэнерго.

Отмечается, что экспорт электричества сегодня отсутствует. Импорт электроэнергии осуществляется в дневные часы из Словакии, Румынии и Молдовы. 

На утро 12 декабря, как сообщается, обесточены из-за непогоды 247 населенных пунктов в Днепропетровской, Донецкой, Киевской и Харьковской областях.

Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 445 населенных пунктов. Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Киевской, Одесской, Николаевской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях. 

Утром действием защиты отключена высоковольтная воздушная линия в восточном регионе. Обесточивания потребителей не было, причина отключения выясняется, сообщили в НЭК.

Напомним

Силы обороны в ночь на 13 декабря уничтожили в небе над Украиной все 10 ракет, запущенных российскими войсками по баллистической траектории по Киеву. 

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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Electricity consumption is decreasing amid warming, but still at a high level, no outage schedules are expected - Ukrenergo
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