Потребление электричества снижается на фоне потепления, но до сих пор на высоком уровне, графиков отключений не прогнозируется - Укрэнерго
Киев • УНН
Потребление электроэнергии в Украине несколько снижается с потеплением; на ТЭС и ТЭЦ проводятся ремонты энергоблоков, без плановых графиков отключений.
В Украине сегодня потребление электричества несколько снижается из-за потепления, но держится на высоком уровне. На ТЭС и ТЭЦ вышло в ремонт по одному блоку. В то же время графики отключений не вводились и не прогнозируются. Об этом сообщили в среду в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.
Детали
"На улице теплее, потребление несколько снижается. В целом же уровень потребления остается на высоком уровне, что создает дополнительную нагрузку на энергосистему. Поэтому очень важно продолжать потреблять электроэнергию экономно", - указали в компании.
Как сообщается, на тепловых электростанциях один блок включился после ремонта, один ушел в ремонт. Еще на одном блоке продлен срок восстановительных работ. Также в аварийный ремонт вышел один блок на теплоэлектроцентрали.
Солнечные электростанции почти не вырабатывают электроэнергию из-за облачной погоды.
В то же время лимиты потребления не вводились, графики отключений не вводились и не прогнозируются
Отмечается, что экспорт электричества сегодня отсутствует. Импорт электроэнергии осуществляется в дневные часы из Словакии, Румынии и Молдовы.
На утро 12 декабря, как сообщается, обесточены из-за непогоды 247 населенных пунктов в Днепропетровской, Донецкой, Киевской и Харьковской областях.
Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 445 населенных пунктов. Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Киевской, Одесской, Николаевской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.
Утром действием защиты отключена высоковольтная воздушная линия в восточном регионе. Обесточивания потребителей не было, причина отключения выясняется, сообщили в НЭК.
Напомним
Силы обороны в ночь на 13 декабря уничтожили в небе над Украиной все 10 ракет, запущенных российскими войсками по баллистической траектории по Киеву.
Потребление электричества снижается на фоне потепления, но до сих пор на высоком уровне, графиков отключений не прогнозируется - Укрэнерго
Потребление электроэнергии в Украине несколько снижается с потеплением; на ТЭС и ТЭЦ проводятся ремонты энергоблоков, без плановых графиков отключений.
Ракетная атака на Киев: более 50 жителей Днепровского района обратились к психологам
Более 50 жителей Днепровского района Киева обратились за психологической помощью после ракетного обстрела, в результате которого пострадали 53 человека, а психологи оказывали поддержку на месте. Пострадавшим предоставляется приют и обогрев в "Пункте несокрушимости".
Зеленский подтвердил визит в Осло: прибыл на саммит Украина-Северная Европа
Президент Украины Зеленский находится в Осло для саммита Украина-Северная Европа, где намерен обсудить усиление оборонных и экономических связей, а также поблагодарить Норвегию за поддержку.
россияне за сутки ранили еще одного жителя Донецкой области
В результате российских обстрелов в Донецкой области один человек получил ранения, повреждены жилые и промышленные объекты в нескольких населенных пунктах.
Жена настоятеля храма УПЦ (МП) "наводила" вражеские ракеты на позиции ВСУ под Запорожьем - СБУ
СБУ задержала церковную хористку УПЦ (МП), которая "наводила" вражеские ракеты на позиции ВСУ вблизи Запорожья.
Украина приглашает премьера Польши Туска посетить Киев в ближайшее время - СМИ
Новоизбранный премьер Польши обдумывает предложение о визите в Киев на фоне переговоров с Украиной. В то же время, первая встреча Туска с президентом Украины Владимиром Зеленским может состояться в Брюсселе на этой неделе.
Жителей жилого дома, пострадавшего в результате ракетного обстрела столицы, временно приютят в Пункте Несокрушимости - Попко
Жители дома в Днепровском районе Киева, пострадавшие от ракетного обстрела, получат временное жилье и предметы первой необходимости в "Пункте несокрушимости", созданном в соседней школе. В результате обстрела пострадали более 50 человек, а дети из школы перейдут на дистанционное обучение.
Президент Зеленский прибыл в Норвегию для участия в саммите лидеров северных стран
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Осло на саммит лидеров стран Северной Европы, чтобы обсудить вопросы обороны и поддержки Украины.
Системная поддержка ВСУ: Силы обороны получили уже более 250 авто при содействии Favbet Foundation
Системная поддержка ВСУ: Силы обороны получили уже более 250 авто при содействии Favbet Foundation.
Украинские производители масла готовы в любой момент подключиться к новым тендерам Минобороны - "Укролияпром"
Украинские производители масличных культур готовы напрямую поставлять армию через тендеры Министерства обороны, предлагая достаточные объемы по разумным, неинфляционным ценам. Промышленность готова к прямому сотрудничеству и ждет дальнейших инструкций по логистике.