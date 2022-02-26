Попадания вражеской ракеты в жилой дом в Киеве: ГСЧС опубликовала видео эвакуации людей

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“Фиксируем очередное военное преступление против мирного населения Украины. Спасатели проводят эвакуацию жителей многоэтажки по проспекту Лобоновського 6А, где 26 февраля произошло попадание снаряда в жилой дом на уровне 17 и 18 этажей”, — говорится в сообщении.

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Жертв и пострадавших из-за попадания вражеской ракеты в многоэтажный жилой дом в Киеве нет.