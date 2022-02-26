Попадания вражеской ракеты в жилой дом в Киеве: ГСЧС опубликовала видео эвакуации людей
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. ГСЧС опубликовала видео эвакуации жителей многоэтажки по проспекту Лобоновского 6а, где произошло попадание вражеского снаряда, передает УНН.
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“Фиксируем очередное военное преступление против мирного населения Украины. Спасатели проводят эвакуацию жителей многоэтажки по проспекту Лобоновського 6А, где 26 февраля произошло попадание снаряда в жилой дом на уровне 17 и 18 этажей”, — говорится в сообщении.
Дополнение
Жертв и пострадавших из-за попадания вражеской ракеты в многоэтажный жилой дом в Киеве нет.