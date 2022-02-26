Потрапляння ворожої ракети в житловий будинок в Києві: ДСНС опублікувала відео евакуації людей
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. ДСНС опублікувала відео евакуації мешканців багатоповерхівки по проспекту Лобоновського 6А, де сталося попадання ворожого снаряду, передає УНН.
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“Фіксуємо черговий воєнний злочин проти мирного населення України. Рятувальники проводять евакуацію мешканців багатоповерхівки по проспекту Лобоновського 6А, де 26 лютого сталося попадання снаряду в житловий будинок на рівні 17 та 18 поверхів”, — йдеться в повідомленні.
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Жертв та постраждалих через потрапляння ворожої ракети в багатоповерховий житловий будинок в Києві немає.