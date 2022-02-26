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Потрапляння ворожої ракети в житловий будинок в Києві: ДСНС опублікувала відео евакуації людей

Потрапляння ворожої ракети в житловий будинок в Києві: ДСНС опублікувала відео евакуації людей

Київ • УНН

 • 195546 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. ДСНС опублікувала відео евакуації мешканців багатоповерхівки по проспекту Лобоновського 6А, де сталося попадання ворожого снаряду, передає УНН.

Цитата

“Фіксуємо черговий воєнний злочин проти мирного населення України. Рятувальники проводять евакуацію мешканців багатоповерхівки по проспекту Лобоновського 6А, де 26 лютого сталося попадання снаряду в житловий будинок на рівні 17 та 18 поверхів”, — йдеться в повідомленні.

Доповнення

Жертв та постраждалих через потрапляння ворожої ракети в багатоповерховий житловий будинок в Києві немає.

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