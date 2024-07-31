"Потеря яхты медведчука и не только": правоохранители должны открыть дело и проверить, чем занимается АРМА - эксперт

Правоохранители должны открыть уголовное производство и провести расследование относительно деятельности Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА), в частности из-за затягивания продажи яхты экс-нардепа Виктора Медведчука. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта.

Контекст

Недавно стало известно, что АРМА не сможет продать яхту подозреваемого в госизмене экс-нардепа Виктора Медведчука. Такая ситуация сложилась, в частности, из-за того, что новое руководство АРМА допустило промедление в этом процессе и начало реализацию яхты Royal Romance только 20 марта 2024 года, почти через 2 года после ареста. Такие действия со стороны руководства АРМА наталкивают на мысль, что оно умышленно или не умышленно, но помогало медведчуку вернуть этот актив себе.

По мнению эксперта, новая руководительница АРМА Елена Дума ничего не изменила в работе агентства.

Я убежден в том, что надо открыть дело и разобраться, что там в АРМА происходит, сколько денег, которые должны были бы попасть в государственный бюджет - разворовано с помощью этого инструмента, - считает Шабовта.

По его мнению, АРМА - это преступная структура созданная под коррумпированное государство.

Надо пересмотреть принципиально деятельность этой организации. Конфискация имущества есть в любом государстве. Это форма борьбы с преступлением, и так далее. В любом цивилизованном государстве. Но сама процедура конфискации этого имущества, внесение его в реестр, дальнейшая его судьба - все механизмы отлажены так, что там за копейки растаскивают свои же, - отметил эксперт.

Главу АРМА Думу надо привлечь к ответственности за затягивание продажи яхты медведчука - экс-нардеп

Добавим

АРМА даже пыталось скрыть свое фиаско с яхтой, опубликовав новость об успешной реализации одного багги и одного квадроцикла, принадлежавших медведчуку. Однако, багги и квадроцикл АРМА продало за 920 тысяч гривен, а яхту оценивают в почти 8,5 миллиардов гривен.