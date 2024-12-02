Потеря суверенитета и независимости в прошлом — Зеленский

Украинский президент Владимир Зеленский уверен, что самые сложные моменты в жизни украинцев и риски потерять суверенитет в прошлом. Об этом он заявил в интервью Kyodo News, передает УНН.

Все же самые сложные моменты в жизни украинской нации, относительно нашего будущего, рисков потери суверенитета и независимости в прошлом. Да, я считаю это было в начале полномасштабного вторжения, когда большая часть наших территорий, которая затем была восстановлена