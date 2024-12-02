Потеря суверенитета и независимости в прошлом — Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины заявил, что самые тяжелые моменты относительно рисков потери суверенитета остались позади. Он признал нехватку сил для возвращения всех оккупированных территорий и необходимость дипломатических решений.
Украинский президент Владимир Зеленский уверен, что самые сложные моменты в жизни украинцев и риски потерять суверенитет в прошлом. Об этом он заявил в интервью Kyodo News, передает УНН.
Все же самые сложные моменты в жизни украинской нации, относительно нашего будущего, рисков потери суверенитета и независимости в прошлом. Да, я считаю это было в начале полномасштабного вторжения, когда большая часть наших территорий, которая затем была восстановлена
Он рассказал, что после деоккупации части территорий был вызов — понять как не потерять прочность.
Напомним
Украинской армии не хватает сил для возвращения всех оккупированных территорий, в частности Крыма, поэтому нужны дипломатические решения, которые возможны только при условии достаточной силы для сдерживания новой агрессии.
Зеленский признал, что Украине не хватает сил вернуть оккупированные территории2 дек. 2024, 08:35 • 14280 просмотров