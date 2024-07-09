Поступление-2024: заканчивается регистрация на экзамены на бакалавриат

Абитуриентам напомнили, что завершается регистрация на вступительные экзамены на бюджет и контракт для бакалавров, сообщили в Министерстве образования и науки во вторник, пишет УНН.

Детали

"10 июля в 18:00 заканчивается регистрация на вступительные испытания на бюджет и контракт. До 25 июля можно будет зарегистрироваться только на контракт", - сообщили в Минобразования в соцсетях.

Заявления на вступительные испытания, отметили в министерстве, дают возможность принять участие в собеседованиях и творческих конкурсах. Такая регистрация проводится через электронный кабинет абитуриента - в модуле "Регистрация на вступительный экзамен (собеседование, творческий конкурс, профессиональный экзамен)".

"Заявления на вступительные испытания не являются заявлениями на поступление. Поэтому если вы поступаете через собеседование или творческий конкурс, сначала зарегистрируйтесь на вступительные испытания, успешно сдайте их, а с 19 июля подайте заявления на поступление", - отметили в МОН.

Для тех, кто поступает только по результатам НМТ/ВНО, - регистрация на вступительные испытания не нужна. "Вам надо только подать заявления на поступление с 19 по 31 июля", - указали в ведомстве.

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