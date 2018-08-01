Пострадавшую из-за нападения херсонскую чиновницу выписали из больницы

"Ее выписали сегодня. Она поехала долечиваться в Киев", - отметил дежурный врач.

Так, Гандзюк провела в реанимации больницы полтора суток.

Напомним, и.о. управляющей делами Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк облили неизвестным веществом в Херсоне. Женщину госпитализировали в реанимационное отделение больницы. Гандзюк получила химические ожоги более 30% тела.

Впоследствии были получены предварительные выводы судебно-медицинской экспертизы, из которых стало известно, что женщину облили концентрированной серной кислотой. В связи с получением заключения о степени тяжести полученных телесных повреждений и их опасности для жизни преступление переквалифицировали на ст.15, п.4 ч.2 ст.115 (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью) УК Украины.