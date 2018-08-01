Пострадавшую из-за нападения херсонскую чиновницу выписали из больницы
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Исполняющую обязанности управляющей делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк, которая получила химические ожоги в результате нападения, выписали из больницы в Херсоне. Об этом УНН сообщил дежурный врач Херсонской областной клинической больницы, куда Гандзюк доставили после нападения.
"Ее выписали сегодня. Она поехала долечиваться в Киев", - отметил дежурный врач.
Так, Гандзюк провела в реанимации больницы полтора суток.
Напомним, и.о. управляющей делами Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк облили неизвестным веществом в Херсоне. Женщину госпитализировали в реанимационное отделение больницы. Гандзюк получила химические ожоги более 30% тела.
Впоследствии были получены предварительные выводы судебно-медицинской экспертизы, из которых стало известно, что женщину облили концентрированной серной кислотой. В связи с получением заключения о степени тяжести полученных телесных повреждений и их опасности для жизни преступление переквалифицировали на ст.15, п.4 ч.2 ст.115 (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью) УК Украины.