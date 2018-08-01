Постраждалу через напад херсонську чиновницю виписали з лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Виконуючу обов’язки керуючої справами Херсонської міської ради Катерину Гандзюк, яка зазнала хімічних опіків в результаті нападу, виписали з лікарні у Херсоні. Про це УНН повідомив черговий лікар Херсонської обласної клінічної лікарні, куди Гандзюк доставили після нападу.
"Її виписали сьогодні. Вона поїхала доліковуватися у Київ", - зазначив черговий лікар.
Так, Гандзюк провела у реанімації лікарні півтори доби.
Нагадаємо, в.о. керуючої справами Херсонської міськради Катерину Гандзюк облили невідомою речовиною у Херсоні. Жінку госпіталізували у реанімаційне відділення лікарні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла.
Згодом були отримані попередні висновки судово-медичної експертизи, з яких стало відомо, що жінку облили концентрованою сірчаною кислотою. У зв'язку з отриманням висновку про ступінь тяжкості отриманих тілесних ушкоджень та їх небезпечності для життя злочин перекваліфікували на ст.15, п.4 ч.2 ст.115 (замах на вбивство, вчинене з особливою жорстокістю) КК України.