Постраждалу через напад херсонську чиновницю виписали з лікарні

"Її виписали сьогодні. Вона поїхала доліковуватися у Київ", - зазначив черговий лікар.

Так, Гандзюк провела у реанімації лікарні півтори доби.

Нагадаємо, в.о. керуючої справами Херсонської міськради Катерину Гандзюк облили невідомою речовиною у Херсоні. Жінку госпіталізували у реанімаційне відділення лікарні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла.

Згодом були отримані попередні висновки судово-медичної експертизи, з яких стало відомо, що жінку облили концентрованою сірчаною кислотою. У зв'язку з отриманням висновку про ступінь тяжкості отриманих тілесних ушкоджень та їх небезпечності для життя злочин перекваліфікували на ст.15, п.4 ч.2 ст.115 (замах на вбивство, вчинене з особливою жорстокістю) КК України.