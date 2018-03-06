Постпред Украины в ООН: с начала русской агрессии на Донбассе погибли 138 детей

КИЕВ. 6 марта. УНН. С начала российской агрессии на Донбассе погиб 91 мальчик и 47 девочек. В результате катастрофы самолета MH17 погибли 80 детей. Об этом в Женеве в рамках 37-й сессии Совета по правам человека сообщил постпред Украины в ООН, передает УНН со ссылкой на пресс-центр Постоянного Представительства Украины при ООН.