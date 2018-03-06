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Постпред Украины в ООН: с начала русской агрессии на Донбассе погибли 138 детей

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КИЕВ. 6 марта. УНН. С начала российской агрессии на Донбассе погиб 91 мальчик и 47 девочек. В результате катастрофы самолета MH17 погибли 80 детей. Об этом в Женеве в рамках 37-й сессии Совета по правам человека сообщил постпред Украины в ООН, передает УНН со ссылкой на пресс-центр Постоянного Представительства Украины при ООН.

"Нам, в Украине, к сожалению, очень хорошо знакомо, негативное влияние, которое оказывают вооруженные конфликты на детей. Согласно отчету Миссии по мониторингу прав человека в Украине, с момента начала российской агрессии погиб 91 мальчик и 47 девочек. 80 детей погибли в результате катастрофы самолета MH17", - отметил он.

По словам украинского представителя, количество вынужденных переселенцев в Украине, которые были вынуждены покинуть свои дома в пострадавших от войны регионах, составляет примерно 1,5 миллиона, из них 230 тыс. - дети.

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Кроме того, по словам украинской делегации, борьба составляет физическую опасность и угрозу для 15000 детей, живущих вдоль линии соприкосновения, быть ранеными или убитыми путем прямого или ближнего обстрела, мин или невзорвавшихся боеприпасов.

"Различные источники сообщают, что дети в возрасте до 15 лет были вовлечены в вооруженные молодежные группы на оккупированных частях Донбасса, принимая активное участие в боевых действиях в качестве полноправных членов комбинированных военных отрядов, поддерживаемых Россией", - говорится в заявлении.

"Дети, которые живут вблизи "контактной линии" на Донбассе, регулярно страдают симптомами, соответствующими посттравматическому стрессовому расстройству. Мы высоко ценим практическую помощь ЮНИСЕФ по подготовке психологов, работающих с детьми, для решения этой проблемы", - подчеркнул представитель.

Украинские Национальные Новости

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