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Постпред України в ООН: з початку російської агресії на Донбасі загинуло 138 дітей

Постпред України в ООН: з початку російської агресії на Донбасі загинуло 138 дітей

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Від початку російської агресії на Донбасі загинув 91 хлопчик та 47 дівчат. Внаслідок катастрофи літака MH17 загинули 80 дітей. Про це в Женеві у рамках 37-ї сесії Ради з Прав Людини повідомив постпред України в ООН, передає УНН з посиланням на прес-центр Постійного Представництва України при ООН.

“Нам, в Україні, на жаль, дуже добре знайомо, який негативний вплив мають збройні конфлікти на дітей. Відповідно до звіту Місії з моніторингу прав людини в Україні, з моменту початку російської агресії загинули 91 хлопчик та 47 дівчат. 80 дітей загинули внаслідок катастрофи літака MH17”, — зазначив він.

За словами українського представника, кількість вимушених переселенців в Україні, які були змушені залишити свої домівки у постраждалих від війни регіонах, становить приблизно 1,5 мільйона, з них 230 тисяч — діти.

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Крім того, за словами української делегації, боротьба становить фізичну небезпеку і загрозу для 15 тисяч дітей, що живуть уздовж лінії зіткнення, бути пораненими або вбитими шляхом прямого або ближнього обстрілу, мін або невибухлих боєприпасів.

“Різні джерела повідомляють, що діти віком до 15 років були залучені до озброєних молодіжних груп на окупованих частинах Донбасу, беручи активну участь у бойових діях як повноправні члени комбінованих військових загонів, що підтримуються Росією”, — йдеться в заяві.

“Діти, які живуть поблизу "контактної лінії" на Донбасі, регулярно страждають на симптоми, що відповідають посттравматичному стресовому розладу. Ми високо цінуємо практичну допомогу ЮНІСЕФ з підготовки психологів, які працюють з дітьми, для вирішення цієї проблеми”, — наголосив Представник.

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