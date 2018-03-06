Постпред України в ООН: з початку російської агресії на Донбасі загинуло 138 дітей

КИЇВ. 6 березня. УНН. Від початку російської агресії на Донбасі загинув 91 хлопчик та 47 дівчат. Внаслідок катастрофи літака MH17 загинули 80 дітей. Про це в Женеві у рамках 37-ї сесії Ради з Прав Людини повідомив постпред України в ООН, передає УНН з посиланням на прес-центр Постійного Представництва України при ООН.