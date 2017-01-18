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12 марта, 19:49 • 81103 просмотра

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Постпред США при ООН: Россия угрожает международному порядку

Постпред США при ООН: Россия угрожает международному порядку

Киев • УНН

 • 8488 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Постоянный представитель США в ООН Саманта Пауэр обвинила Россию в агрессии, что, по ее словам, грозит международному порядку. Она заявила об этом накануне в базирующемся в Вашингтоне "Атлантическом совете" во время последнего важного выступления в должности, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода .

С.Пауэр вспомнила нелегальную аннексию Россией украинского Крыма, агрессию Кремля на востоке Украины, поддержку сирийского режима в гражданской войне в этой стране и попытки влиять на выборы в западных демократиях путем кибератак.

"Действия России не защищают новый международный порядок, они угрожают тому, что существует", - отметила С.Пауэр.

Срок пребывания Саманты Пауэр в должности заканчивается. Избранный президент США Дональд Трамп назначил губернатора Южной Каролины Никки Хейли послом США в ООН.

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