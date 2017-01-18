Постпред США при ООН: Россия угрожает международному порядку
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Постоянный представитель США в ООН Саманта Пауэр обвинила Россию в агрессии, что, по ее словам, грозит международному порядку. Она заявила об этом накануне в базирующемся в Вашингтоне "Атлантическом совете" во время последнего важного выступления в должности, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода .
С.Пауэр вспомнила нелегальную аннексию Россией украинского Крыма, агрессию Кремля на востоке Украины, поддержку сирийского режима в гражданской войне в этой стране и попытки влиять на выборы в западных демократиях путем кибератак.
"Действия России не защищают новый международный порядок, они угрожают тому, что существует", - отметила С.Пауэр.
Срок пребывания Саманты Пауэр в должности заканчивается. Избранный президент США Дональд Трамп назначил губернатора Южной Каролины Никки Хейли послом США в ООН.