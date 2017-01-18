Постпред США при ООН: Росія загрожує міжнародному порядку
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Постійний представник США при ООН Саманта Пауер звинуватила Росію у агресії, що, за її словами, загрожує міжнародному порядку. Вона заявила про це напередодні у базованій у Вашингтоні "Атлантичній раді" під час останнього важливого виступу на посаді, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
С.Пауер згадала нелегальну анексію Росією українського Криму, агресію Кремля на сході України, підтримку сирійського режиму у громадянській війні у цій країні та спроби впливати на вибори у західних демократіях шляхом кібератак.
"Дії Росі не захищають новий міжнародний порядок, вони загрожують тому, що існує", - зазначила С.Пауер.
Термін перебування Саманти Пауер на посаді завершується. Обраний президент США Дональд Трамп призначив губернатора Південної Кароліни Ніккі Гейлі послом США в ООН.