Постпред США при ООН: Росія загрожує міжнародному порядку

С.Пауер згадала нелегальну анексію Росією українського Криму, агресію Кремля на сході України, підтримку сирійського режиму у громадянській війні у цій країні та спроби впливати на вибори у західних демократіях шляхом кібератак.

"Дії Росі не захищають новий міжнародний порядок, вони загрожують тому, що існує", - зазначила С.Пауер.

Термін перебування Саманти Пауер на посаді завершується. Обраний президент США Дональд Трамп призначив губернатора Південної Кароліни Ніккі Гейлі послом США в ООН.