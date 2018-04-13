Постпред Швеции при ООН: применение химоружия является военным преступлением
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Постпред Швеции при ООН заявил, что применение химоружия является военным преступлением. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заседание СБ ООН.
"Применение химоружия является военным преступлением, мы не будем мириться с безнаказанностью. В последние дни мы использовали все мирные средства для поиска решения. Швеция подготовила резолюцию с целым рядом предложений", - выразил свою позицію Олоф Скуг.
Постпред Кувейта при ООН Мансур Аль-Отейби отметил, что его страна поддерживает идею вводить мораторий на применение права вето в ситуациях ужасающих нарушений прав человека и норм международного права.
Как сообщал УНН, в министерстве обороны Российской Федерации обвинили Великобританию в организации химической атаки в восточной Гуте.