Постпред Швеції при ООН: застосування хімзброї є військовим злочином
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Постпред Швеції при ООН заявив, що застосування хімічної зброї є військовим злочином. Про це повідомляє УНН з посиланням на засідання РБ ООН.
"Застосування хімічної зброї є військовим злочином, ми не будемо миритися з безкарністю. В останні дні ми використовували всі мирні засоби для пошуку рішення. Швеція підготувала резолюцію з цілою низкою пропозицій", - висловив свою позицию Олоф Скуг.
Постпред Кувейту при ООН Мансур Аль-Отейбі зазначив, що його країна підтримує ідею вводити мораторій на застосування права вето в ситуаціях жахливих порушень прав людини і норм міжнародного права.
Як повідомляв УНН, в міністерстві оборони Російської Федерації звинуватили Великобританію в організації хімічної атаки в східній Гуті.