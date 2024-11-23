Поставка Украине артснарядов и противодействие российской дезинформации: Зеленский встретился с главой МИД Чехии
Киев • УНН
Президент Украины встретился с министром иностранных дел Чехии Яном Липавским на саммите Grain from Ukraine. Стороны обсудили оборонную поддержку, поставки артиллерийских снарядов и противодействие дезинформации.
Президент Украины во время Третьего международного саммита по продовольственной безопасности Grain from Ukraine встретился с министром иностранных дел Чехии Яном Липавским, передает УНН.
"Обсудили оборонную поддержку, реализацию инициативы по поставке Украине артиллерийских снарядов, сотрудничество между Украиной и Чехией в противодействии российской дезинформации, а также согласовали следующие шаги по развитию двустороннего сотрудничества", - сообщил Зеленский.
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Кроме того, Зеленский поблагодарил Чехию за инициативы для помощи, в частности за увеличение финансирования Национальной программы по восстановлению Украины после 2025 года.
Во время встречи также согласовали следующие шаги по развитию двустороннего сотрудничества, в частности будущие контакты на высшем уровне.