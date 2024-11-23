Поставка Украине артснарядов и противодействие российской дезинформации: Зеленский встретился с главой МИД Чехии

ukenru
Эксклюзив
Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов
 • 115572 просмотра

Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов

Эксклюзив
Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в Венгрии учились идентифицировать самодельные взрывные устройства
 • 122065 просмотра

Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в Венгрии учились идентифицировать самодельные взрывные устройства

Эксклюзив
"Выстрел себе в голову": Южанина раскритиковала идею Гетманцева о принудительной покупке ОВГЗ
 • 131131 просмотра

"Выстрел себе в голову": Южанина раскритиковала идею Гетманцева о принудительной покупке ОВГЗ

Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру
 • 160532 просмотра

Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру

Эксклюзив
Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев
 • 152749 просмотра

Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев

Эксклюзив
Представителям скандинавских государств показали иностранные компоненты оружия рф, произведенные в их странах - КНИИСЭ
 • 128013 просмотра

Представителям скандинавских государств показали иностранные компоненты оружия рф, произведенные в их странах - КНИИСЭ

Эксклюзив
"Будет ли ядерка?" - мнение эксперта о первом запуске межконтинентальной баллистической ракеты
 • 137755 просмотра

"Будет ли ядерка?" - мнение эксперта о первом запуске межконтинентальной баллистической ракеты

Эксклюзив
"Ощадбанк" призвал АРМА к государственному подходу во время конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер" - представитель банка
 • 143712 просмотра

"Ощадбанк" призвал АРМА к государственному подходу во время конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер" - представитель банка

Эксклюзив
Первый снегопад этого осенне-зимнего сезона. Мэр Броваров рассказал, как город справляется с осложнением погодных условий
 • 150695 просмотра

Первый снегопад этого осенне-зимнего сезона. Мэр Броваров рассказал, как город справляется с осложнением погодных условий

Эксклюзив
Конфликт интересов и убытки: адвокат рассказал, как АРМА управляет арестованными активами
 • 151197 просмотра

Конфликт интересов и убытки: адвокат рассказал, как АРМА управляет арестованными активами

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
На фронте состоялось 194 боевых столкновения: больше всего - на Кураховском, Покровском и Времовском направлениях - Генштаб

На фронте состоялось 194 боевых столкновения: больше всего - на Кураховском, Покровском и Времовском направлениях - Генштаб

 • 66309 просмотра
Трамп рассматривает экс-главу разведки Гренелла на должность спецпредставителя по войне рф против Украины - Reuters

Трамп рассматривает экс-главу разведки Гренелла на должность спецпредставителя по войне рф против Украины - Reuters

 • 56089 просмотра
Букингемский дворец называют самым дорогим домом в мире: что внутри

Букингемский дворец называют самым дорогим домом в мире: что внутри

 • 55160 просмотра
Хейли Бибер показала, как восстанавливает формы после рождения сына

Хейли Бибер показала, как восстанавливает формы после рождения сына

 • 54851 просмотра
Ким Кардашьян вызвала бурное обсуждение из-за фотосессии в белье с четками

Ким Кардашьян вызвала бурное обсуждение из-за фотосессии в белье с четками

12:25 • 23717 просмотра
публикации
Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов

Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов
Эксклюзив

 • 115572 просмотра
Конкурс со скрытыми условиями: АРМА в тендере на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" "забыло" упомянуть о залоге

Конкурс со скрытыми условиями: АРМА в тендере на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" "забыло" упомянуть о залоге

 • 105909 просмотра
Прозрачность или ширма: как АРМА передает активы в управление

Прозрачность или ширма: как АРМА передает активы в управление

 • 118745 просмотра
Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру

Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру

 • 160532 просмотра
Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев

Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев
Эксклюзив

 • 152749 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян вызвала бурное обсуждение из-за фотосессии в белье с четками

Ким Кардашьян вызвала бурное обсуждение из-за фотосессии в белье с четками

12:25 • 23717 просмотра
Хейли Бибер показала, как восстанавливает формы после рождения сына

Хейли Бибер показала, как восстанавливает формы после рождения сына

 • 54851 просмотра
Букингемский дворец называют самым дорогим домом в мире: что внутри

Букингемский дворец называют самым дорогим домом в мире: что внутри

 • 55160 просмотра
Пять фантастических путешествий во времени: что посмотреть в выходные

Пять фантастических путешествий во времени: что посмотреть в выходные

 • 45715 просмотра
Министр иностранных дел ФРГ Бербок разводится после 17 лет брака

Министр иностранных дел ФРГ Бербок разводится после 17 лет брака

 • 68797 просмотра
Актуальное
Поставка Украине артснарядов и противодействие российской дезинформации: Зеленский встретился с главой МИД Чехии

Поставка Украине артснарядов и противодействие российской дезинформации: Зеленский встретился с главой МИД Чехии

Киев  •  УНН

 • 1568 просмотра

Read in English

Президент Украины встретился с министром иностранных дел Чехии Яном Липавским на саммите Grain from Ukraine. Стороны обсудили оборонную поддержку, поставки артиллерийских снарядов и противодействие дезинформации.

Президент Украины во время Третьего международного саммита по продовольственной безопасности Grain from Ukraine встретился с министром иностранных дел Чехии Яном Липавским, передает УНН.

"Обсудили оборонную поддержку, реализацию инициативы по поставке Украине артиллерийских снарядов, сотрудничество между Украиной и Чехией в противодействии российской дезинформации, а также согласовали следующие шаги по развитию двустороннего сотрудничества", - сообщил Зеленский.

Совместное производство боеприпасов и подготовка военных: Украина и Чехия заключили соглашение по безопасности18 июл. 2024, 13:41 • 27314 просмотров

Кроме того, Зеленский поблагодарил Чехию за инициативы для помощи, в частности за увеличение финансирования Национальной программы по восстановлению Украины после 2025 года.

Во время встречи также согласовали следующие шаги по развитию двустороннего сотрудничества, в частности будущие контакты на высшем уровне.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

политика
yan-lipavskiiЯн Липавский
cheshskaya-respublikaЧешская Республика
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина