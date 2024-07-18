Совместное производство боеприпасов и подготовка военных: Украина и Чехия заключили соглашение по безопасности

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина и Чехия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности на 10 лет. Чехия предоставит военную помощь на 400 млн евро, поддержит производство оружия и подготовку украинских военных.

В Вудстоке президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Чехии Петр Фиала подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между Украиной и Чешской Республикой. Об этом пишет УНН со ссылкой на Офис президента Украины. 

Детали

Отмечается, что с начала полномасштабного российского вторжения Чехия предоставила Украине военную помощь на сумму около 400 миллионов евро и будет продолжать поддерживать с такой же динамикой в течение 10 лет действия документа.

Чехия также будет изучать варианты поставки дополнительной военной техники с учетом потребностей нашей страны.

Значительная часть соглашения посвящена усиленному сотрудничеству в военно-технической сфере, прежде всего речь идет о боеприпасах малого и крупного калибров, возможности производства стрелкового оружия и легких вооружений, а также БпЛА, средств радиоэлектронной борьбы и тяжелой техники.

Чехия и в дальнейшем будет помогать нашему государству в рамках своей инициативы по поставке артиллерийских снарядов калибров 155 мм и 122 мм при поддержке стран-партнеров. Кроме того, Украина и Чехия будут усиливать на своих территориях промышленные мощности по производству боеприпасов, а также создавать совместные предприятия.

Страны продолжат совместную ежегодную подготовку около 4 тысяч украинских защитников - в этом году и в дальнейшем в рамках Миссии ЕС по военной помощи Украине (EUMAM).

Дополнение

В ОПУ подчеркивают, что особенностью сотрудничества в невоенной сфере является партнерство Чехии с Днепром и Днепропетровской областью для восстановления, отстройки и устойчивого развития. Чехия также намерена открыть в Днепре дипломатическое представительство для усиления сотрудничества и помощи.

Поддержка в гуманитарной сфере со стороны Чехии предусматривает финансовую и материальную помощь для гражданской защиты и пострадавших от войны украинцев, в частности внутренне перемещенных лиц.

Чешская Республика также четко подтверждает свою поддержку будущего членства Украины в ЕС и НАТО.

Украина и Чехия подписали меморандум о намерениях по сотрудничеству в сфере энергетики16 июля 2024, 15:05 • 24282 просмотра

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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