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Поставлял в рф украинское сырье для производства "Калибров": СБУ сообщила о подозрении российскому олигарху

Киев • УНН

 • 693530 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Служба безопасности собрала доказательную базу на подсанкционного российского олигарха Михаила Шелкова, который причастен к схемам скрытых поставок украинского титанового сырья в рф для производства «Калибров», сообщает УНН со ссылкой на СБУ.

Поставлял в рф украинское сырье для производства "Калибров": СБУ сообщила о подозрении российскому олигарху

Детали

Для реализации сделок россиянин использовал подконтрольную ему компанию «Демуринский горно-обогатительный комбинат» в Днепропетровской области.

Редкие минералы из месторождений украинской компании являются незаменимыми компонентами для производства высококачественного титана, отметили в СБУ.

Именно их, по данным следствия, Шелков поставлял в рф по заказу предприятий российского военно-промышленного комплекса. Среди них – производители крылатых ракет «Калибр», боевых самолетов МиГ-35 и СУ-35, а также вертолетов Ка-52.

По материалам СБУ, в начале февраля этого года Демуринский горно-обогатительный комбинат передан в государственную собственность Украины.

Как установило следствие, Шелков скрыто стал бенефициарным владельцем украинской добывающей компании еще до начала полномасштабного вторжения рф.

Фактическое управление предприятием осуществлял через российского монополиста по производству титана ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Эту деятельность он проводил совместно с советником гендиректора этой компании.

По данным следствия, она входит в структуру крупнейших производителей вооружений для оккупационных группировок рф, воюющих против Украины.

После 24 февраля 2022 года Шелков хотел скрыть свое отношение к промышленным активам в нашем государстве для избежания санкций.

Для этого пытался передать формальное управление украинским горным предприятием подконтрольной коммерческой структуре в Днепропетровской области.

Впрочем, сотрудники Службы безопасности разоблачили сделку, своевременно ее заблокировали и инициировали передачу 100% российского имущества в доход Украины.

Дополнение

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Шелкову и его сообщнику Федосееву о подозрении в финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины.

В СБУ отметили, что поскольку фигуранты находятся на территории россии, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения их к ответственности за преступления против нашего государства.

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