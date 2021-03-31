Поставщика песка будут судить за присвоение 9 млн грн при строительстве железнодорожной линии к "Борисполю"
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В суд направили обвинительный акт в отношении экс-директора компании-поставщика, которого обвиняют в завладении почти 9 млн гривен бюджетных средств при поставке песка для строительства железнодорожного сообщения от вокзала "Киев - Пассажирский" в международный аэропорт "Борисполь". Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, пишет УНН.
Детали
Согласно материалам следствия, между ООО "Киев песок" и Региональным филиалом "Юго-Западная железная дорога" АО "Укрзализныця" был заключен договор о поставке песка для строительства скоростной линии железнодорожного сообщения по маршруту "Киев - Пассажирский" - аэропорт "Борисполь".
В дальнейшем, на основании поддельных расходных накладных, в которых содержались заведомо ложные сведения относительно общего объема поставленного песка - 60 000 куб. м, региональный филиал "Юго-Западная железная дорога" АО "Укрзализныця" перечислила на счет предприятия денежные средства в сумме около 21,4 млн грн.
Документально подтверждается, в том числе заключением судебно-экономической экспертизы, что предприятием фактически поставлено только 35 тыс. куб. м песка, в связи с чем почти 9 млн грн государственных средств были безосновательно полученные ексдиректором предприятия за фактически поставленный песок.
Сейчас обвинительный акт в отношении ексдиректора компании-поставщика направлено в Деснянский районный суд Киева для рассмотрения по существу.
За совершенное обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Как сообщал УНН ранее, руководителей структурных подразделений Ужгородской дирекции железнодорожных перевозок разоблачили на коррупции во время транзитной перевозки иностранных товаров. Сделка нанесла государству ущерб более чем 5 млн грн.