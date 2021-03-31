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Поставщика песка будут судить за присвоение 9 млн грн при строительстве железнодорожной линии к "Борисполю"

Поставщика песка будут судить за присвоение 9 млн грн при строительстве железнодорожной линии к "Борисполю"

Киев  •  УНН

 • 20860 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. В суд направили обвинительный акт в отношении экс-директора компании-поставщика, которого обвиняют в завладении почти 9 млн гривен бюджетных средств при поставке песка для строительства железнодорожного сообщения от вокзала "Киев - Пассажирский" в международный аэропорт "Борисполь". Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, пишет УНН.

Детали

Согласно материалам следствия, между ООО "Киев песок" и Региональным филиалом "Юго-Западная железная дорога" АО "Укрзализныця" был заключен договор о поставке песка для строительства скоростной линии железнодорожного сообщения по маршруту "Киев - Пассажирский" - аэропорт "Борисполь".

В дальнейшем, на основании поддельных расходных накладных, в которых содержались заведомо ложные сведения относительно общего объема поставленного песка - 60 000 куб. м, региональный филиал "Юго-Западная железная дорога" АО "Укрзализныця" перечислила на счет предприятия денежные средства в сумме около 21,4 млн грн.

Документально подтверждается, в том числе заключением судебно-экономической экспертизы, что предприятием фактически поставлено только 35 тыс. куб. м песка, в связи с чем почти 9 млн грн государственных средств были безосновательно полученные ексдиректором предприятия за фактически поставленный песок.

Сейчас обвинительный акт в отношении ексдиректора компании-поставщика направлено в Деснянский районный суд Киева для рассмотрения по существу.

За совершенное обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал УНН ранее, руководителей структурных подразделений Ужгородской дирекции железнодорожных перевозок разоблачили на коррупции во время транзитной перевозки иностранных товаров. Сделка нанесла государству ущерб более чем 5 млн грн.

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