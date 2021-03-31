Постачальника піску судитимуть за привласнення 9 млн грн при будівництві залізничної лінії до "Борисполя"
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. До суду скерували обвинувальний акт відносно ексдиректора компанії-постачальника, якого обвинувачують у заволодінні майже 9 млн гривень бюджетних коштів при постачанні піску для будівництва залізничного сполучення від вокзалу "Київ - Пасажирський" до міжнародного аеропорту "Бориспіль". Про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури, пише УНН.
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Згідно з матеріалами слідства, між ТОВ "Київ пісок" та Регіональною філією "Південно-Західна залізниця" АТ "Укрзалізниця" був укладений договір щодо поставки піску для будівництва швидкісної лінії залізничного сполучення маршрутом "Київ - Пасажирський" - аеропорт "Бориспіль".
Надалі, на підставі підроблених видаткових накладних, у яких містилися завідомо неправдиві відомості щодо загального об’єму поставленого піску - 60 000 куб. м, регіональна філія "Південно-Західна залізниця" АТ "Укрзалізниця" перерахувала на рахунок підприємства грошові кошти у сумі близько 21,4 млн грн.
Документально підтверджується, у тому числі висновком судово-економічної експертизи, що підприємством фактично поставлено тільки 35 тис. куб. м піску, у зв’язку з чим майже 9 млн грн державних коштів були безпідставно отримані ексдиректором підприємства за фактично не поставлений пісок.
Наразі обвинувальний акт відносно ексдиректора компанії-постачальника скеровано до Деснянського районного суду Києва для розгляду по суті.
За вчинене обвинуваченому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Як повідомляв УНН раніше, керівників структурних підрозділів Ужгородської дирекції залізничних перевезень викрили на корупції під час транзитного перевезення іноземних товарів. Оборудка завдала державі збитки на понад 5 млн грн.