Посадовці "Укрзалізниці" організували корупційну схему транзиту залізничного транспорту з РФ

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За попередніми даними слідства, посадовці організували незаконний механізм одержання грошей від представників експедиторських компаній, які супроводжували переправлення продукції з РФ до однієї з країн Євросоюзу. Учасники схеми отримували від експедиторів кошти за послуги щодо простою рухомого складу на залізничній станції і не обліковували їх у встановленому порядку.

Щоби мати можливість отримувати невраховані гроші, у відповідну звітну документацію посадовці вносили недостовірні відомості.

Слідчими органами були проведені обшуки за місцями роботи і проживання учасників оборудки, під час якихі виявили фінансово-господарські документи із доказами протиправної діяльності.

Повідомлено про підозру одному з керівників структурних підрозділів Ужгородської дирекції залізничних перевезень за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Слідчі дії тривають.

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