Чиновники "Укрзализныци" организовали коррупционную схему транзита железнодорожного транспорта с РФ

Детали

По предварительным данным следствия, должностные лица организовали незаконный механизм получения денег от представителей экспедиторских компаний, которые сопровождали переправки продукции из РФ в одноу из стран Евросоюза. Участники схемы получали от экспедиторов средства за услуги от простоя подвижного состава на железнодорожной станции и не учитывали их в установленном порядке.

Чтобы иметь возможность получать неучтенные деньги, в соответствующую отчетную документацию чиновники вносили недостоверные сведения.

Следственными органами были проведены обыски по местам работы и проживания участников сделки, при которых и обнаружили финансово-хозяйственные документы с доказательствами противоправной деятельности.

Сообщено о подозрении одному из руководителей структурных подразделений Ужгородской дирекции железнодорожных перевозок по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Следственные действия продолжаются.

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