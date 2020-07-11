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Посольство: Волынская трагедия является общей болью для Украины и Польши

Посольство: Волынская трагедия является общей болью для Украины и Польши

Киев  •  УНН

 • 25696 просмотра

КИЕВ. 11 июля. УНН. Посольство Украины в Польше сообщило, что народы Украины и Польши почтили жертв Волыни “не деля их на своих или чужих”. Об этом говорится в заявлении дипмиссии в Facebook, передает УНН.

“11 июля — совместная боль украинцев и поляков. Сегодня вместе с польским народом мы чтим жертв Волыни, не разделяя их на своих или чужих. Это было и остается нашей общей болью. В межвоенный период, во время и сразу после Второй мировой войны, украинский и польский народы переживали драматические нечеловеческие времена. Источником взаимной вражды еще до Второй мировой войны была непродуманная национальная политика тогдашней власти Речи Посполитой, проявленные польскими политиками и осадниками на Волыни легкомыслие и отсутствие уважения к правам граждан украинской национальности на культивирование собственных национальных и религиозных традиций. Украинцы на территории тогдашней Второй Речи Посполитой ощутили на себе попытки стереть их национальное сознание и подчинить ее господствующей национальности — то есть польской, часто из-за репрессий, зачистки, разрушение храмов и мест их памяти”, — говорится в сообщении.

Посольство решительно осудило “любые проявления насилия, ведущих к человекоубийству на этнической почве”.

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“Нет никакого оправдания умышленным преступлениям против мирного населения. Мы молимся за невинно убиенных. И сегодня вместе с Польшей и польским народом строим партнерские отношения и добрососедские отношения, основанные на взаимном уважении и вере в наше общее европейское будущее”, — говорится в заявлении.

11 июля решением Сейма Польши от 22 июля 2016 года в стране объявлено “Национальный день памяти жертв геноцида, осуществленного украинскими националистами против граждан Республики Польша”.

Как пишет издание “Радио Свобода”, в ходе Волынской трагедии 1943-44 годов, которую в Польше официально называют “Волынской резней”, в результате действий Украинской повстанческой армии, с одной стороны, и ряда польских формирований — националистических, коммунистических и коллаборантских с нацистами, — с другой, погибли десятки тысяч людей.

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При этом число жертв среди местных поляков, по данным различных историков, в том числе польских, оценивается от 30 до 70 тыс. человек; цифры официальной Варшавы — 100 тыс. погибших поляков — не подтверждает почти никто.

Количество убитых украинцев оценивают от 5000 (эту самую низкую оценку использует Варшава) до более 20 тыс. человек.

События Волынской трагедии Варшава давно называет “этническими чистками”, а в 2016 году там перешли к официальному определению — “геноцид”; единственными виновниками трагедии называют “украинских националистов”.

Возражения Киева и напоминание об общей ответственности за трагедию и о преступлениях также поляков против украинского населения Польша при этом отвергает и настаивает, чтобы Украина признала ту “историческую правду”, которую диктует Варшава. Политические споры, в частности, связанные с оценками тех событий, приводили в последние годы к росту напряженности в отношениях между двумя странами.

Украинские Национальные Новости

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