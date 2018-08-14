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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Посольство Украины отреагировало на подписание Трампом оборонного бюджета США

Киев • УНН

 • 8933 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Украина после подписания оборонного бюджета США на 2019 финансовый год, где предусматривается 250 миллионов долларов помощи Киеву на безопасность, поблагодарила Вашингтон за последовательную и действенную поддержку в борьбе с российской агрессией. Об этом говорится в сообщении посольства Украины в США в Facebook, передает УНН.

Посольство Украины отреагировало на подписание Трампом оборонного бюджета США

"Вступил в силу оборонный бюджет США на 2019 год, которым выделяется 250 млн долл. на помощь Украине на безопасность... Искренне благодарны нашему ключевому стратегическому партнеру - Соединенным Штатам Америки - за последовательную и действенную поддержку в борьбе с российской агрессией", - говорится в заявлении посольства.

Накануне президент США Дональд Трамп подписал ранее одобренный сенатом и палатой представителей закон о "Бюджете США на 2019 года на нужды национальной обороны". Документом предусмотрено выделение министерству обороны США 250 млн долл. для предоставления помощи Украине на безопасность, в том числе в виде летальных оборонительных вооружений.

Украинские Национальные Новости

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