Посольство України відреагувало на підписання Трампом оборонного бюджету США
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Україна після підписання оборонного бюджету США на 2019 фінансовий рік, де передбачається 250 мільйонів доларів безпекової допомоги Києву, подякувала Вашингтону за послідовну та дієву підтримку у боротьбі з російською агресією. Про це йдеться у повідомленні посольства України у США у Facebook, передає УНН.
"Набув чинності оборонний бюджет США на 2019 рік, яким виділяється 250 млн дол. на безпекову допомогу Україні... Щиро вдячні нашому ключовому стратегічному партнерові – Сполученим Штатам Америки – за послідовну та дієву підтримку у боротьбі з російською агресією", - йдеться у заяві посольства.
Напередодні президент США Дональд Трамп підписав раніше схвалений сенатом і палатою представників закон про "Бюджет США на 2019 рік на потреби національної оборони". Документом передбачено виділення міністерству оборони США 250 млн дол. для надання безпекової допомоги Україні, у тому числі у вигляді летальних оборонних озброєнь.