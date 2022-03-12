Посольство Турции переместили из Киева в Черновцы

Детали

"Из соображений безопасности сотрудники посольства в Киеве будут продолжать обслуживать граждан в Черновцах", - говорится в сообщении.

Как отметили в МИД Турции, это не закрытие посольства, а лишь перемещение его работников.

"О закрытии посольства в Киеве речь не идет", - сообщил пресс-секретарь МИД Турции Танжу Билгича.

Напомним

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что президент России Владимир Путин не против прямых переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.