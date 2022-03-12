Посольство Туреччини перемістили з Києва до Чернівців
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Туреччина перемістила своє посольство в Україні з Києва до Чернівців. Про це повідомляє УНН із посиланням на TRT Haber.
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"З міркувань безпеки співробітники посольства в Києві продовжуватимуть обслуговувати громадян у Чернівцях", - ідеться у повідомленні.
Як зазначили в МЗС Туреччини, це не закриття посольства, а лише переміщення його працівників.
"Про закриття посольства в Києві не йдеться", - повідомив прессекретар МЗС Туреччини Танжу Білгіча.
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