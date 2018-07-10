Посольство о заявлениях люблинского воеводы: дань памяти погибшим - это не провокация

"Дань памяти погибшим представителям каждой из стран, какой бы национальности они ни были - это не провокация, а высоконравственный христианский поступок, который совершили 8 июля Президенты Украины и Польши. В христианской традиции умершие поминаются в любое время года без упоминания о дате смерти, особенно когда это осуществляется в присутствии духовных лиц. Нашим общим долгом является сохранение памяти о всех погибших, независимо от того, идет ли речь о нескольких сотнях человек, или о нескольких десятках тысяч", - говорится в заявлении посольства.



Кроме того, посольство отметил, что ни украинцы ни поляки, поднимая национальные флаги, не являются провокаторами.



"Украинцев, которые поднимают на официальных мероприятиях национальные флаги, никоим образом нельзя называть националистами и провокаторами. Так же нельзя применять такое определение к полякам, которые публично используют национальные флаги. Уверены, однако, что люди с национальными флагами заботятся не только о достоинстве своего государства, но и о дружеских и добрососедских отношениях между Украиной и Республикой Польша", - отметили в посольстве.



Напомним, люблинский воевода Пшемыслав Чарнек назвал провокацией позавчерашнее события в селе Сагринь, где при участии Президента Украины Петра Порошенко состоялось чествование украинцев, погибших от рук польских "крестьянских батальонов" и подразделений Армии Крайовой в 1944 году.



