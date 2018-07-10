Посольство про заяви люблінського воєводи: вшанування пам'яті загиблих – це не провокація

"Вшанування пам'яті загиблих представників кожної з країн, якої б національності вони не були - це не провокація, а високоморальний християнський вчинок, який здійснили 8 липня Президенти України і Польщі. У християнській традиції померлі поминаються в будь-яку пору року без згадування про дату смерті, особливо коли це здійснюється в присутності духовних осіб. Нашим спільним обов’язком є збереження пам'яті про всіх загиблих, незалежно від того, чи йдеться про кілька сотень осіб, чи про декілька десятків тисяч", - йдеться в заяві посольства.



Крім того, посольство зазначило, що ні українці ні поляки, піднімаючи національні прапори, не є провокаторами.



"Українців, які піднімають на офіційних заходах національні прапори, ніяким чином не можна називати націоналістами і провокаторами. Так само не можна застосовувати таке визначення до поляків, які публічно використовують національні прапори. Переконані, однак, що люди з національними прапорами дбають не лише про гідність своєї держави, а й про дружні і добросусідські відносини між Україною і Республікою Польща", - зазначили в посольстві.



Нагадаємо, люблінський воєвода Пшемислав Чарнек назвав провокацією позавчорашні події в селі Сагринь, де за участі Президента України Петра Порошенка відбулося вшанування українців, які загинули від рук польських “селянських батальйонів” та підрозділів Армії Крайової у 1944 році.



