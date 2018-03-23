Посол ЕС в России прибудет в Брюссель для консультаций в эти выходные

"Европейский Совет попросил высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерику Могерини отозвать председателя Представительства ЕС в Российской Федерации для проведения консультаций в Брюсселе. Глава представительства получил соответствующие инструкции от Могерини. Ожидается, что он прибудет в Брюссель для проведения консультаций с высоким представителем в эти выходные", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что лидеры стран-участниц Евросоюза по итогам переговоров на саммите в Брюсселе решили отозвать посла экономического блока в России Маркуса Эдерером.