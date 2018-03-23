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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 8159 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 13881 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
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11:47 • 72474 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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Посол ЕС в России прибудет в Брюссель для консультаций в эти выходные

Посол ЕС в России прибудет в Брюссель для консультаций в эти выходные

Киев  •  УНН

 • 10517 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Глава представительства Европейского союза в России прибудет в Брюссель для консультаций в эти выходные. Об этом сообщает представительство ЕС в Украине, передает УНН.

"Европейский Совет попросил высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерику Могерини отозвать председателя Представительства ЕС в Российской Федерации для проведения консультаций в Брюсселе. Глава представительства получил соответствующие инструкции от Могерини. Ожидается, что он прибудет в Брюссель для проведения консультаций с высоким представителем в эти выходные", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что лидеры стран-участниц Евросоюза по итогам переговоров на саммите в Брюсселе решили отозвать посла экономического блока в России Маркуса Эдерером.

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