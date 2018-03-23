Посол ЄС в Росії прибуде до Брюсселя для консультацій цими вихідними
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Голова представництва Європейського союзу у Росії прибуде до Брюсселя для консультацій цими вихідними. Про це повідомляє представництво ЄС в Україні, передає УНН.
“Європейська Рада попросила високого представника ЄС із закордонних справ і безпекової політики Федеріку Могеріні відкликати голову Представництва ЄС у Російській Федерації для проведення консультацій у Брюсселі. Голова представництва отримав відповідні інструкції від Могеріні. Очікується, що він прибуде до Брюсселя для проведення консультацій з високим представником цими вихідними”, — сказано у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що лідери країн-учасниць Євросоюзу за підсумками переговорів на саміті в Брюсселі вирішили відкликати посла економічного блоку в Росії Маркуса Едерера.