Посол Украины: "Замораживание" войны было бы опасностью для всего мира

Посол Украины в Германии Алексей Макеев опроверг заявлению лидера немецкой фракции СДПГ Рольфа Мютцениха о "замораживании" войны. Он ссылается на многие раунды переговоров с Россией с 2014 года, в которых участвовала и Германия, сообщает Deutschlandfunk, передает УНН.

Детали

Это замораживание привело лишь к тому, что сегодня в Европе бушует огромная война сказал Макеев.

Он также отвергает обвинения России в причастности Украины к теракту под Москвой. По его словам, это "абсурдные обвинения".

Россия пытается обвинить Украину в терроризме, чтобы отвлечь внимание от собственного терроризма. Террористическая организация ИГ взяла на себя ответственность за самую масштабную атаку в России за последние годы. Об исламистских террористах говорят и российские политики.

Контекст

Немецкий политик Рольф Мютцених призвал заморозить войну в Украине. По его мнению, в любой момент может открыться "окно возможностей" для прекращения огня.

Посол Украины Макеев призвал ФРГ передать ракеты Taurus