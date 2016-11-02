Посол США заявил о необходимости реформ в Генпрокуратуре
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Посол США в Украине Мари Йованович отметила, что Генеральной прокуратуре Украины необходимо поработать над своими внутренними реформами. Об этом она заявила в эфире Радио Свобода, передает УНН.
"Я считаю, что есть положительные шаги, которые делает Генпрокуратура. Есть участки, где нужно еще поработать - в частности, это касается реформы внутри ГПУ", - отметила М.Йованович.
Посол США добавила, что в борьбе с коррупцией Генпрокуратуре важно действовать в рамках своих полномочий.
"Важно, чтобы все правоохранительные структуры - будь-то ГПУ, или НАБУ, или любая другая - оставались в рамках своей компетенции в процессе борьбы с коррупцией", - подчеркнула М.Йованович.