Посол США заявил о необходимости реформ в Генпрокуратуре

"Я считаю, что есть положительные шаги, которые делает Генпрокуратура. Есть участки, где нужно еще поработать - в частности, это касается реформы внутри ГПУ", - отметила М.Йованович.

Посол США добавила, что в борьбе с коррупцией Генпрокуратуре важно действовать в рамках своих полномочий.

"Важно, чтобы все правоохранительные структуры - будь-то ГПУ, или НАБУ, или любая другая - оставались в рамках своей компетенции в процессе борьбы с коррупцией", - подчеркнула М.Йованович.