Посол США заявила про необхідність реформ у Генпрокуратурі

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
2 квітня, 19:23 • 26647 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 55857 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 71760 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 141698 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 204381 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 192241 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 212535 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 197192 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152702 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 153714 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
3.6 м/с
89 %
752 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

Окупанти завдали 14 ударів по Харкову - мер

2 квітня, 19:37 • 8925 перегляди

СБУ: Ворог вербує українських дітей для диверсій та терактів

2 квітня, 19:39 • 7055 перегляди

На Харківщині дрони атакували Малоданилівську громаду: що відомо

2 квітня, 19:41 • 10920 перегляди

Ворог вдарив по Кривому Розі: 4 загиблих і 15 поранених, серед них є діти

2 квітня, 20:08 • 7172 перегляди

У Харкові спалахнула пожежа після терористичної атаки дронів

2 квітня, 20:28 • 10180 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 484291 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 319657 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 381556 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 493657 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 737479 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Сполучене Королівство

Білий дім

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 125054 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 184597 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 127313 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 162036 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 185237 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Посол США заявила про необхідність реформ у Генпрокуратурі

Посол США заявила про необхідність реформ у Генпрокуратурі

Київ • УНН

 • 9044 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Посол США в Україні Марі Йованович наголосила на тому, що Генеральній прокуратурі України необхідно попрацювати над своїми внутрішніми реформами. Про це вона заявила в ефірі Радіо Свобода, передає УНН.

"Я вважаю, що є позитивні кроки, які робить Генпрокуратура. Є ділянки, де треба ще попрацювати – зокрема, це стосується реформи всередині ГПУ", - зазначила М.Йованович.

Посол США додала, що в боротьбі з корупцією Генпрокуратурі важливо діяти в рамках своїх повноважень.

"Важливо, щоб усі правоохоронні структури – чи то ГПУ, чи то НАБУ, чи будь-яка інша – залишалися в рамках своєї компетенції у процесі боротьби з корупцією", – наголосила М.Йованович.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$83,569.50
Золото
$3,162.17
Tesla
$280.94
Brent
$73.31
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,835.38