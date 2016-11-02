Посол США заявила про необхідність реформ у Генпрокуратурі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Посол США в Україні Марі Йованович наголосила на тому, що Генеральній прокуратурі України необхідно попрацювати над своїми внутрішніми реформами. Про це вона заявила в ефірі Радіо Свобода, передає УНН.
"Я вважаю, що є позитивні кроки, які робить Генпрокуратура. Є ділянки, де треба ще попрацювати – зокрема, це стосується реформи всередині ГПУ", - зазначила М.Йованович.
Посол США додала, що в боротьбі з корупцією Генпрокуратурі важливо діяти в рамках своїх повноважень.
"Важливо, щоб усі правоохоронні структури – чи то ГПУ, чи то НАБУ, чи будь-яка інша – залишалися в рамках своєї компетенції у процесі боротьби з корупцією", – наголосила М.Йованович.