Посол Польши поддержал унификацию украинского православия

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 82363 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 103030 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 137912 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 135957 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132176 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126389 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 164288 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117948 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141533 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145343 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Посол Польши поддержал унификацию украинского православия

Посол Польши поддержал унификацию украинского православия

Киев  •  УНН

 • 7242 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Вчера, 29 января, во время встречи предстоятеля ПЦУ Епифанием с послом Польши в Киеве Яном Пекло, посол Польши поддержал унификацию украинского православия. Об этом сообщает Польское радио, передает УНН.

"Во время встречи в Киеве с предстоятелем Православной церкви Украины Епифанием я хотел, в первую очередь, выразить поддержку Польши для Украины и процесса унификации украинского православия", - сказал посол Польши Ян Пекло.

Польский посол поздравил митрополита Киевского Епифания с выбором его в результате Объединительного собора предстоятелем независимой от России автокефальной Православной церкви Украины.

"Для нас особенно важно заверение со стороны Епифания, что переход приходов в новой Церкви будет мирным и длительным процессом. Его спокойные и взвешенные слова показывают огромный контраст между действительностью и российской пропагандой, которая говорит, что автокефалия может привести даже к кровопролитию", - заметил посол Пекло.

Напомним, кипрская Церковь собирается признать и войти в евхаристическое общение с Православной Церковью Украины.

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