Посол Польши поддержал унификацию украинского православия
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Вчера, 29 января, во время встречи предстоятеля ПЦУ Епифанием с послом Польши в Киеве Яном Пекло, посол Польши поддержал унификацию украинского православия. Об этом сообщает Польское радио, передает УНН.
"Во время встречи в Киеве с предстоятелем Православной церкви Украины Епифанием я хотел, в первую очередь, выразить поддержку Польши для Украины и процесса унификации украинского православия", - сказал посол Польши Ян Пекло.
Польский посол поздравил митрополита Киевского Епифания с выбором его в результате Объединительного собора предстоятелем независимой от России автокефальной Православной церкви Украины.
"Для нас особенно важно заверение со стороны Епифания, что переход приходов в новой Церкви будет мирным и длительным процессом. Его спокойные и взвешенные слова показывают огромный контраст между действительностью и российской пропагандой, которая говорит, что автокефалия может привести даже к кровопролитию", - заметил посол Пекло.
Напомним, кипрская Церковь собирается признать и войти в евхаристическое общение с Православной Церковью Украины.