Посол Польщі підтримав уніфікацію українського православ’я

"Під час зустрічі у Києві із предстоятелем Православної церкви України Епіфанієм я хотів, у першу чергу, висловити підтримку Польщі для України та процесу уніфікації українського православ’я", - сказав посол Польщі Ян Пєкло.

Польський посол привітав митрополита Київського Епіфанія із вибором його у результаті Об’єднавчого собору предстоятелем незалежної від Росії автокефальної Православної церкви України.

"Для нас особливо важливим є запевнення з боку Епіфанія, що перехід парафій до нової Церкви буде мирним та довготривалим процесом. Його спокійні та зважені слова показують величезний контраст між дійсністю та російською пропагандою, яка говорить, що автокефалія може призвести навіть до кровопролиття", - зауважив посол Пєкло.

Нагадаємо, кіпрська Церква збирається визнати та увійти в Євхаристійне спілкування з Православною Церквою України.



