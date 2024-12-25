Последствия утренней атаки рф в Днепре: что повреждено

В результате утренней атаки рф в Днепре, кроме инфраструктуры, повреждены админздание, девятиэтажка и частный дом, сообщил в среду глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Детали

"В Днепре, кроме инфраструктуры, повреждено админздание. Окна побиты в девятиэтажке. Изувечен также частный дом. Одна хозяйственная постройка загорелась. Чрезвычайники укротили огонь", - написал Лысак в Telegram.

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Как сообщили в Офисе Генпрокурора, по данным следствия, утром 25 декабря 2024 года военные рф нанесли массированный ракетный удар по Днепропетровской области. В результате обстрела погиб человек. Повреждены объекты инфраструктуры.

Ракетная атака рф на Днепропетровскую область: погиб человек - ОВА