Последствия ночной атаки дронов на Киевщину: десятки поврежденных зданий

Киевщина продолжает ликвидировать последствия атаки врага в ночь на 27 ноября. По состоянию на 13: 00 среды в двух районах области зафиксировано повреждение от падения обломков сбитых вражеских целей. Повреждения получили квартиры, жилые дома, три офисных помещения и автомобили. Об этом рассказал начальник киевской ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

Повреждения от падения обломков сбитых вражеских целей фиксируются в двух районах области. В одном из населенных пунктов выбито остекление в 46 квартирах и 3 офисных помещениях в трех многоквартирных домах - написал Кравченко.

Также, по его словам, повреждены 14 частных домов, 5 автомобилей, хозяйственные помещения и заборы.

Все оперативные службы работают над устранением последствий атаки врага, добавил Кравченко.

Дополнение

По данным ПС ВСУ, в ночь на 27 ноября (с 19.30 26 ноября) противник атаковал Украину 89-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа с направлений - Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск - рф. ПВО уничтожила 36 БПЛА, 48 потеряно из-за РЭБ, 5 вышли из воздушного пространства.