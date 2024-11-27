Последствия ночной атаки дронов на Киевщину: десятки поврежденных зданий

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В двух районах Киевской области зафиксировано повреждение от падения обломков сбитых вражеских целей. Пострадали 46 квартир, 14 частных домов, 3 офисных помещения и 5 автомобилей.

Киевщина продолжает ликвидировать последствия атаки врага в ночь на 27 ноября. По состоянию на 13: 00 среды в двух районах области зафиксировано повреждение от падения обломков сбитых вражеских целей. Повреждения получили квартиры, жилые дома, три офисных помещения и автомобили. Об этом рассказал начальник киевской ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

Повреждения от падения обломков сбитых вражеских целей фиксируются в двух районах области. В одном из населенных пунктов выбито остекление в 46 квартирах и 3 офисных помещениях в трех многоквартирных домах

- написал Кравченко.

Также, по его словам, повреждены 14 частных домов, 5 автомобилей, хозяйственные помещения и заборы.

Все оперативные службы работают над устранением последствий атаки врага, добавил Кравченко.

Дополнение 

По данным ПС ВСУ, в ночь на 27 ноября (с 19.30 26 ноября) противник атаковал Украину 89-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа с направлений - Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск - рф.  ПВО уничтожила 36 БПЛА, 48 потеряно из-за РЭБ, 5 вышли из воздушного пространства. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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