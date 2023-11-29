Последствия непогоды в Одесской области: ДТЭК вернул свет для 523 тысяч семей
Киев • УНН
ДТЭК восстановил электроснабжение для 523 000 семей в 651 населенном пункте Одесской области после непогоды.
ДТЭК восстановил свет в 651 населенном пункте для 523 тысяч семей Одесской области. Об этом сообщает ДТЭК Одесские электросети, передает УНН.
В течение всего периода непогоды мы восстановили свет в 651 населенном пункте для 523 тысяч семей. Для этого специалисты отремонтировали 2 946 линий, которые питают 6 259 подстанций. Удалось стабилизировать ситуацию на севере области, большинство масштабных отключений устранено
Специалистам ДТЭК нужно отремонтировать еще 126 линий и 1 500 трансформаторных подстанций, чтобы вернуть свет еще 54 тысячам семей.
Чтобы ускорить ремонт, компания привлекает подрядные организации и направляет 7 бригад из северных районов области, где ситуация стабилизировалась, в более сложные районы - Измаильский и Одесский.
"В первую очередь энергетики восстанавливают высоковольтные линии, от которых питается наибольшее количество клиентов, после этого выполняют ремонт воздушных линий и подстанций распределительных сетей, за тем - отрабатывают точечные заявки", - сообщили в ДТЭК.
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Последствия непогоды в Одесской области: ДТЭК вернул свет для 523 тысяч семей
ДТЭК восстановил электроснабжение для 523 000 семей в 651 населенном пункте Одесской области после непогоды.
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