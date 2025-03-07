Последствия аварии в Керчи: побережье Азовского моря до сих пор в мазуте - ЦНС
Киев • УНН
Через три месяца после столкновения танкеров в Керченском проливе побережье остается загрязненным. Оккупационные власти не справились с экологическим кризисом, заставляя студентов убирать без защиты.
Прошло три месяца после аварии в Керченском проливе, но побережье Азовского моря остается загрязненным мазутом. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.
Детали
Власти на временно оккупированных территориях не смогли эффективно справиться с последствиями катастрофы, которая вызвала экологический кризис в регионе.
15 декабря 2024 года в проливе столкнулись два танкера, которые не имели права выходить в море из-за технического состояния. Несмотря на серьезность ситуации, российская власть отказалась от международной помощи, пытаясь скрыть масштабы бедствия.
Для ликвидации загрязнения оккупанты привлекали студентов, в том числе из временно оккупированных территорий Украины. Молодежь заставляли работать без специальной защиты, что угрожало их здоровью.
Экологи подчеркивают, что из-за промедления и хаотичных действий оккупационной администрации мазут продолжает отравлять воду, нанося непоправимый ущерб морской флоре и фауне.
Разлив мазута российскими танкерами: Минприроды сообщило о ситуации на побережье Черного моря20.02.25, 16:20 • 22962 просмотра