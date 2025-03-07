Наслідки аварії в Керчі: узбережжя Азовського моря досі в мазуті - ЦНС

Минуло три місяці після аварії в Керченській протоці, але узбережжя Азовського моря залишається забрудненим мазутом. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

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Влада на тимчасово окупованих територіях не змогла ефективно впоратися з наслідками катастрофи, що спричинила екологічну кризу в регіоні.

15 грудня 2024 року в протоці зіткнулися два танкери, які не мали права виходити в море через технічний стан. Попри серйозність ситуації, російська влада відмовилася від міжнародної допомоги, намагаючись приховати масштаби лиха.

До ліквідації забруднення окупанти залучали студентів, зокрема з тимчасово окупованих територій України. Молодь змушували працювати без спеціального захисту, що загрожувало їхньому здоров’ю.

Екологи наголошують, що через зволікання та хаотичні дії окупаційної адміністрації мазут продовжує отруювати воду, завдаючи непоправної шкоди морській флорі та фауні.

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