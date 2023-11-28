Последняя атака дронами рф и снегопады не привели к плановым отключениям: Шмыгаль говорит, помогли ремонты
Киев • УНН
Энергосистема Украины работает без плановых отключений, несмотря на вражескую массированную атаку дронов и сильные снегопады, благодаря 8-месячной ремонтной кампании, указывает Шмыгаль.
После последней массированной дроновой атаки российских войск и во время интенсивных снегопадов в Украине отсутствуют плановые отключения электроэнергии - ремонтная кампания дает результаты, заявил во вторник Премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет УНН.
В эти дни украинская энергосистема проходит очередной тест на прочность. 8 месяцев активной ремонтной кампании дают свои результаты - после последней массированной дроновой атаки и во время стихийного бедствия отсутствуют плановые отключения потребителей
Премьер отметил, что, по данным Минэнерго, генерация покрывает потребности. Украина может привлекать помощь от ЕС, ситуация остается контролируемой, указал он.
Напомним
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Последняя атака дронами рф и снегопады не привели к плановым отключениям: Шмыгаль говорит, помогли ремонты
Энергосистема Украины работает без плановых отключений, несмотря на вражескую массированную атаку дронов и сильные снегопады, благодаря 8-месячной ремонтной кампании, указывает Шмыгаль.
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