Последняя атака дронами рф и снегопады не привели к плановым отключениям: Шмыгаль говорит, помогли ремонты

После последней массированной дроновой атаки российских войск и во время интенсивных снегопадов в Украине отсутствуют плановые отключения электроэнергии - ремонтная кампания дает результаты, заявил во вторник Премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет УНН.

В эти дни украинская энергосистема проходит очередной тест на прочность. 8 месяцев активной ремонтной кампании дают свои результаты - после последней массированной дроновой атаки и во время стихийного бедствия отсутствуют плановые отключения потребителей - отметил Шмыгаль в Telegram.

Премьер отметил, что, по данным Минэнерго, генерация покрывает потребности. Украина может привлекать помощь от ЕС, ситуация остается контролируемой, указал он.

Напомним

Интенсивные метели привели к обесточиванию 572 населенных пунктов в 12 областях Украины, до сих пор перекрыто движение по 8 автодорогам.