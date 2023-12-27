После удара ВСУ по "Новочеркасску": российские силовики ищут партизан в Феодосии

россияне начали облавы в оккупированной Феодосии - силовики ищут тех, кто координировал удар ВСУ по российскому десантному кораблю "Новочеркасск". Об этом со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ" передает УНН.

Детали

Агенты "АТЕШ" из числа силовых структур россии сообщают, что сегодня ночью в Феодосию отправилась большая группа оперативников, которая будет расследовать уничтожение БДК "Новочеркасск" и учебного судна "УТС-150".

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Также ожидается прибытие оперативников ФСБ (следственно-оперативная группа "штаба по антитеррору"), контрразведки, прокуратуры, ведомственной комиссии. Кроме того, должны прибыть руководители различных структур из Москвы.

Маховик репрессии раскручивается... Со вчерашнего дня по всему городу идут облавы на местных жителей, у них отбирают смартфоны и проводят обыски в домах. Ищут наводчиков - рассказали партизаны.

Дополнение

Отмечается, что путин свирепствует из-за уничтожения десантного корабля в оккупированном Крыму. В "АТЕШ" говорят, что согласно его приказу на всех кто работал в ПВО Крыма ожидает наказание.

В частности, ожидается снятие многих командиров и отправка их на фронт для участия в штурмовых группах. представители подпольного движения констатируют, от оккупантов просто хотят избавиться.

В то же время в "АТЕШ" добавляют, что россияне не могут найти наводчиков среди местных и имеют проблемы с перехватом крылатых ракет западного производства.

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Напомним,

Украина в ночь на 26 декабря нанесла авиационный удар по российскому десантному кораблю "Новочеркасск" во временно оккупированном Крыму. Позже в минобороны россии подтвердили повреждение корабля в Феодосии.

Гуменюк заявляла, что большая детонация на "Новочеркасске" свидетельствует, что там мог быть "рождественский подарок" от рф для Украины.