После удара ВСУ по "Новочеркасску": российские силовики ищут партизан в Феодосии
Российские силовики проводят рейды в Феодосии в поисках лиц, помогавших в атаке на десантный корабль "Новочеркасск". Путин приказал наказать сотрудников противовоздушной обороны Крыма.
рф созвала неформальное заседание Совбеза ООН, чтобы озвучить "свежие идеи" по войне в Украине - ГУР
россия созвала неформальное заседание Совета Безопасности ООН, чтобы продвинуть свои традиционные нарративы.
Надо включать здравый смысл: эксперты оценили призыв передать на фронт инкассаторское авто ликвидируемого банка
Эксперты оценили призыв передать на фронт инкассаторское авто ликвидируемого банка.
Среди погибших на "Новочеркасске" есть срочники - росСМИ
После удара по российскому кораблю "Новочеркасск" 33 человека пропали без вести, 19 были ранены.
кремль присылает украинцам за рубежом провокационные сообщения - ГУР
российские спецслужбы начали информационную атаку на украинцев за рубежом с целью запугать и деморализовать их, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
В Германии рекордно высокий уровень экспорта оружия: треть идет в Украину
Экспорт вооружений из Германии в 2023 году установил новый рекорд - 11,71 миллиарда евро, со значительной помощью Украине и продажами странам ЕС, НАТО и союзникам по Альянсу.
16 мужчин задержали за сутки вблизи границы со Словакией
Украинские пограничники задержали 16 мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу со Словакией, причем некоторые из них путешествовали группами, а другие - в одиночку.
В ночь на 22 декабря враг атаковал Украину "шахедами", вероятно, собранными на территории рф. В них также найдены иностранные компоненты - Рувин
Киев был атакован беспилотниками Shaheed 136 серии "Ы", вероятно, российского производства. Эксперты находят внутри беспилотников иностранные детали и российские "автографы".
Подготовка к следующей встрече советников по нацбезопасности и реализация пунктов Формулы мира: Ермак поговорил с представителем ЮАР
Ермак обсудил с Муфамади Формулу мира и планы относительно будущего диалога между Украиной и ЮАР. Речь шла также о следующей встрече советников по вопросам безопасности.
Деоккупированным Лиманской и Святогорской громадам Донетчины вернули свет
После деоккупации Лимана и Святогорска в Донецкой области восстановлено электроснабжение.