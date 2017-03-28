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Посевная кампания началась во всех областях Украины

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КИЕВ. 28 марта. УНН. По состоянию на 28 марта к посеву ранних зерновых и зернобобовых культур приступили все области Украины. Всего на сегодня уже засеяно 845 тыс. га (35% от запланированных 2402 тыс. га), передает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.

По видам сельскохозяйственных культур засеяно: яровой пшеницей — 43 тыс. га, или 23% от прогноза (190 тыс. га); яровым ячменем — 578 тыс. га, или 33% от прогноза (1728 тыс. га); овсом — 42 тыс. га, или 20% от прогноза (208 тыс. га) и горохом — 183 тыс. га, или 66% от прогноза (276 тыс. га).

Среди лидеров — южные регионы, которые раньше других начали посевную. Так, Николаевская область уже завершает сев ранних зерновых — засеяно 102,8 тыс. га (96% от запланированных 106,6 тыс. га). Более 100 тыс. га также засеяли Запорожская (139,1 тыс. га) и Одесская (110,3 тыс. га) области.

Кроме того, завершается подкормка озимых зерновых культур, которая осуществлено на площади 6,8 млн га (95%). Озимый рапс подживлен на площади 825 тыс. га (94%).

Как сообщал УНН, по состоянию на 24 марта в Украине ранними зерновыми засеяно более четверти запланированных площадей.

Украинские Национальные Новости

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