Посівна кампанія розпочалася в усіх областях України
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Станом на 28 березня до посіву ранніх зернових та зернобобових культур приступили усі області України. Загалом на сьогодні вже засіяно 845 тисяч га (35% від запланованих 2402 тис. га), передає УНН з посиланням на прес-службу Кабінету міністрів України.
За видами сільськогосподарських культур засіяно: ярою пшеницею — 43 тис. га, або 23% до прогнозу (190 тис. га); ярим ячменем — 578 тис. га, або 33% до прогнозу (1728 тис. га); вівсом — 42 тис. га, або 20% до прогнозу (208 тис. га) та горохом — 183 тис. га, або 66% до прогнозу (276 тис. га).
Серед лідерів — південні регіони, які раніше за інших розпочали посівну. Так, Миколаївська область вже завершує сівбу ранніх зернових — засіяно 102,8 тисяч га (96% від запланованих 106,6 тис. га). Понад 100 тисяч га також засіяли Запорізька (139,1 тис. га) та Одеська (110,3 тис. га) області.
Крім того, завершується підживлення озимих зернових культур, яке здійснено на площі 6,8 млн га (95%). Озимий ріпак підживлений на площі 825 тис. га (94%).
Як повідомляв УНН, станом на 24 березня в Україні ранніми зерновими засіяно понад чверть запланованих площ.