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15 марта, 19:03 • 116401 просмотра

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15 марта, 13:44 • 170366 просмотра

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"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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Пособника террористов "ДНР" приговорили к 8 годам тюрьмы

Пособника террористов "ДНР" приговорили к 8 годам тюрьмы

Киев • УНН

 • 7025 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. В Донецкой области пособника террористов "ДНР" приговорили к восьми годам лишения свободы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Установлено, что с октября 2014 года по май 2015 г. житель Донецкой области активно сотрудничал с террористами "ДНР". Мужчина регулярно передавал боевикам информацию о дислокации Вооруженных сил Украины, задействованных в проведении антитеррористической операции на территории Донецкой области.

Злоумышленника задержали и арестовали, а его действия квалифицировали по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (содействие деятельности террористической организации).

В июле текущего года Торецкий (Дзержинский) городской суд признал обвиняемого виновным в инкриминируемом ему преступлении и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

Однако, не согласившись с приговором суда первой инстанции, защитник обвиняемого подал апелляционные жалобы в Апелляционный суд Донецкой области, и просил суд переквалифицировать действия мужчины на более мягкую статью и назначить ему условное наказание.

Однако, постановлением Апелляционного суда Донецкой области апелляционные жалобы оставлены без удовлетворения, а приговор Торецкого городского суда - без изменений. Окончательный приговор для пособника террористов - 8 лет за решеткой с конфискацией имущества.

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