Посібника терористів “ДНР” засуджено до 8 років в'язниці
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. На Донеччині посібника терористів “ДНР” засудили до восьми років позбавлення волі. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.
Встановлено, що з жовтня 2014 по травень 2015 року мешканець Донеччини активно співпрацював з терористами “ДНР”. Чоловік регулярно передавав бойовикам інформацію щодо дислокації Збройних сил України, задіяних у проведенні Антитерористичної операції на території Донецької області.
Зловмисника затримали та заарештували, а його дії кваліфікували за ч. 1 ст. 258-3 КК України (сприяння діяльності терористичної організації).
У липні поточного року Торецький (Дзержинський) міський суд визнав обвинуваченого винним у інкримінованому йому злочині та призначив покарання у вигляді 8 років позбавлення волі, з конфіскацією усього належного йому майна.
Проте, не погодившись з вироком суду першої інстанції, захисник обвинуваченого подав апеляційні скарги до Апеляційного суду Донецької області, та просив суд перекваліфікувати дії чоловіка на більш м’яку статтю та призначити йому умовне покарання.
Однак, ухвалою Апеляційного суду Донецької області апеляційні скарги залишені без задоволення, а вирок Торецького міського суду — без змін. Остаточний вирок для посібника терористів — 8 років за ґратами з конфіскацією майна.