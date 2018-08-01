Посреди улицы на столичном Подоле нашли гранату
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. На столичном Подоле на обочине улицы нашли гранату, похожую на Ф-1, о чем правоохранителей сообщили прохожие. Решается вопрос об открытии уголовного производства, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Киеве.
"В дежурную часть Подольского управления полиции поступило сообщение о том, что напротив дома на Верхнем Валу, 23 лежит граната", - сообщили правоохранители.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, экипажи патрульных, взрывотехники.
"Эксперты изъяли предмет, похожий на гранату Ф-1, которую направят на проведение экспертизы", - добавили в полиции.
В целях обеспечения безопасности граждан, как отмечается, правоохранители перекрыли движение по улицам Верхний и Нижний Вал с улицы Константиновской до Житнеторжской.
Сотрудники полиции осмотрели прилегающую территорию и пообщались со свидетелями и очевидцами происшествия. Проводятся мероприятия по установлению лица, которое оставило боеприпас, и решается вопрос об открытии уголовного производства.
Сейчас движение автомобилей возобновлено.
Напомним, в Житомирской области мужчины выясняли отношения с помощью гранаты.