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Посреди улицы на столичном Подоле нашли гранату

Посреди улицы на столичном Подоле нашли гранату

Киев  •  УНН

 • 10866 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. На столичном Подоле на обочине улицы нашли гранату, похожую на Ф-1, о чем правоохранителей сообщили прохожие. Решается вопрос об открытии уголовного производства, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Киеве.

"В дежурную часть Подольского управления полиции поступило сообщение о том, что напротив дома на Верхнем Валу, 23 лежит граната", - сообщили правоохранители.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, экипажи патрульных, взрывотехники.

"Эксперты изъяли предмет, похожий на гранату Ф-1, которую направят на проведение экспертизы", - добавили в полиции.

В целях обеспечения безопасности граждан, как отмечается, правоохранители перекрыли движение по улицам Верхний и Нижний Вал с улицы Константиновской до Житнеторжской.

Сотрудники полиции осмотрели прилегающую территорию и пообщались со свидетелями и очевидцами происшествия. Проводятся мероприятия по установлению лица, которое оставило боеприпас, и решается вопрос об открытии уголовного производства.

Сейчас движение автомобилей возобновлено.

Напомним, в Житомирской области мужчины выясняли отношения с помощью гранаты.

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