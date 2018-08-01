Посреди улицы на столичном Подоле нашли гранату

"В дежурную часть Подольского управления полиции поступило сообщение о том, что напротив дома на Верхнем Валу, 23 лежит граната", - сообщили правоохранители.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, экипажи патрульных, взрывотехники.

"Эксперты изъяли предмет, похожий на гранату Ф-1, которую направят на проведение экспертизы", - добавили в полиции.

В целях обеспечения безопасности граждан, как отмечается, правоохранители перекрыли движение по улицам Верхний и Нижний Вал с улицы Константиновской до Житнеторжской.

Сотрудники полиции осмотрели прилегающую территорию и пообщались со свидетелями и очевидцами происшествия. Проводятся мероприятия по установлению лица, которое оставило боеприпас, и решается вопрос об открытии уголовного производства.

Сейчас движение автомобилей возобновлено.

Напомним, в Житомирской области мужчины выясняли отношения с помощью гранаты.